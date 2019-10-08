السادات: الوقت الحالى فرصة ذهبية للاستثمارات الأجنبية فى مصر

قال المهندس جمال السادات، رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، إن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، وتمثل حاليا فرصة ذهبية للمستثمرين الجدد، مشيرا إلى أن قرار تعويم سعر العملة أدى لزيادة تنافسية الاستثمار في مصر.



وقال، خلال مؤتمر مع الصحفيين بمقر مجموعة اتصالات الإماراتية، إن مناخ الاستثمار فى مصر تطور بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بدعم من إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتى ساهمت فى حل عدد من المشكلات الحيوية السابقة وفى مقدمتها توافر العملة الأجنبية بعد قرار التعويم، بما يساعد الشركات على تحويل أرباحها لأسواقها الرئيسية.



وأضاف أن هناك قرارات واضحة من الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن السوق المصرية من كبرى الأسواق التي شهدت تطورًا إيجابية كبير خلال الخمس سنوات الماضية.