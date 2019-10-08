الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 الموافق 09 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"انتصارات أكتوبر" بثقافة الوادي الجديد

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:52 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
نظم قصر ثقافة الخارجة ورشة الإيتامين، والتى تستمر حتى ٩ أكتوبر بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة لتدريب الفتيات على حرفة تستفيد منها فى حياتها أو تزويد دخل الأسرة، كما نظم بيت ثقافة الراشدة ورشة صلصال للأطفال، بينما نظم بيت ثقافة الجديده ورشة حكى للأطفال، وقدمت مكتبة شرق بولاق مرسم عن العيد القومى للمحافظة لتدريب الأطفال على الرسم والتلوين والتعبير عن ما تشتهر به المحافظة.

كما ناقش بيت ثقافة الراشدة كتاب "أبناؤنا وأسباب النجاح" تأليف على عفيفى، بجانب تنظيم قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة اكسسوارات بالخرز وتدريب الرواد على صناعة الحلى والإكسسوارات من الخرز، ونظم بيت ثقافة بولاق مرسم للأطفال وفي ختام الورشة أقيم معرض فنون تشكيلية لإنتاجها، كما أصدر بيت ثقافة القصر مجلة حائط عن العيد القومى للمحافظة وتضمنت ما تشتهر به منتجات وصناعات.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة الفرافرة محاضرة تثقيفية بعنوان "محافظتى فى ركاب التاريخ" حاضرها محمود سيد وتحدث عن محافظة الوادى الجديد وأشهر الأماكن المتميزة بها وماهى أهم الصناعات التى تقوم بها، كما نظم بيت ثقافة المعصرة محاضرة تثقيفية بعنوان "انتصارات أكتوبر" حاضرها رئيس الوحدة المحلية لقرى المعصرة اللواء كامل محمد ودار الحديث حول البطولات والمعارك التى قامت، وماقدموه جنودنا البواسل من تضحيات للوطن وكيفية تحطيم خط بارليف، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة محاضرة ثقافية بعنوان "انتصارات أكتوبر" بمركز شباب الفرافرة حاضرها أحمد السعيد ابراهيم مدير إدارة الشباب والرياضة بالفرافرة، وتحدث عن الانتصارات التي حققت بأكتوبر وهزيمة العدو ودفاع الجيش المصرى عن كل شبر من أرضه بكل عزيز وغالى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

"التعليم" تكشف شروط الالتحاق بوظيفة مُعلم

منذ يومين

رئيس الزمالك يكشف مصير "ميتشو" بعد التعادل مع نادى مصر

منذ 42 دقيقة

طلعت زكريا يتعرّض لأزمة صحية

منذ حوالي 20 ساعة

وثائق سرية تكشف مخطط تركيا للتخلص من المسيحيين بداخلها

ads

الصور

image description

نخيل أسوان يدخل في صناعة الأدوات المنزلية والإكسسوارات (فيديو)

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

الأكثر قراءة

محمد الباز: عادل إمام أضر أجيالاً كثيرة من الشباب بأفلامه

سقوط شاب وفتاة من كوبري الجامعة في النيل.. «ماتوا»

محمد التاجي لـ"رضوى الشربيني": "لو كنتي زوجتي لطلقتك تاني يوم"

السيسى يترأس قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.. اليوم

أيام زمان

خلاف بين السندريلا وأحمد مظهر يتسبب في اعتزاله.. تعرّف على القصة

تعرّف على قصة تحية كاريوكا مع عفريت بيت الجيران.. وكيف أرعبت حيًا كاملًا؟

شاهد.. سر الإفيه الشهير "شفيق يا راجل"

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

الصحة

832 ألف جرعة لقاح كوليرا من "اليونيسيف" للسودان

دراسة أمريكية تكشف علاج فعال لحالات الاكتئاب الشديدة

قائمة بالأطعمة المفضل تناولها لمرضى سرطان الثدي

خبراء يحذرون من الأدوية المغشوشة

الرئيس نيوز

"أمجد الوكيل": القيادة السياسية تهتم بمشروع الضبعة النووية كمشروع قومي عملاق

نقل الكوميديان طلعت زكريا إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

"بنك القاهرة" يتبرع بـ 60 مليون جنيه لمستشفى "أهل مصر"

"لهذه الأسباب".. لجنة فصل الضرائب عن وزارة المالية لم تجتمع منذ تشكيلها

منوعات

ظهور حوت أحدب فى نهر التيمز قرب لندن

علماء صينيون يكتشفون أحافير نادرة من العصر الكامبري

"التارديجرادا".. أقوى مخلوق على وجه الأرض

زحل يتفوق على المشتري بـ 20 قمرا جديدا

كشكول

نقابة المُعلمين: تسهيلات لاستيعاب المتقدمين في مسابقة الـ 120 ألف مُدرس

الإضطرابات الذهنية عند الأطفال منتدى بـ"طب عين شمس"

"عمر": تعينات بشكل دوري للمُعلمين.. ولدينا 530 ألف دربوا العام الماضي

رئيس جامعة القاهرة: الاهتمام بالبيئة جزء من الحضارة

إسلام سياسي

الإفتاء العالمية: المؤتمر العالمي الخامس يهدف إلى البعد عن التعصب بكل أشكاله

وزير زراعة الاحتلال والمتطرف "غليك" يقودان مئات المستوطنين في اقتحام الأقصى

مخاوف امريكية من إستغلال "داعش" الانسحاب من سوريا لتعزيز مواقعها

بالأرقام.. انتزاع 1070 لغمًا في اليمن خلال 7 أيام


زيت وسكر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8 – 10 – 2019

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 8 – 10 – 2019

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 – 10 – 2019

فتح باب التحويل للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر

مقالات الرأي
ماجد حبته
السد.. المفتى.. ومفيد شهاب
سيد عبدالقادر
متى يعلنون وفاة الباتريوت؟
لواء.حمدى البطران
أمريكا والسعودية
محمود عابدين
دروس النصر
المزيد

الثقافة

"أكتوبر تحدي وإرادة شعب" بثقافة السويس

"انتصارات أكتوبر" بثقافة الوادي الجديد

"الشباب وضرورة الوعى بالتاريخ الوطنى" بثقافة قنا

ثقافة المنيا تواصل احتفالاتها بانتصارات أكتوبر

صفحتنا ع الفيس بوك