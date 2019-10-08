"انتصارات أكتوبر" بثقافة الوادي الجديد

نظم قصر ثقافة الخارجة ورشة الإيتامين، والتى تستمر حتى ٩ أكتوبر بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة لتدريب الفتيات على حرفة تستفيد منها فى حياتها أو تزويد دخل الأسرة، كما نظم بيت ثقافة الراشدة ورشة صلصال للأطفال، بينما نظم بيت ثقافة الجديده ورشة حكى للأطفال، وقدمت مكتبة شرق بولاق مرسم عن العيد القومى للمحافظة لتدريب الأطفال على الرسم والتلوين والتعبير عن ما تشتهر به المحافظة.



كما ناقش بيت ثقافة الراشدة كتاب "أبناؤنا وأسباب النجاح" تأليف على عفيفى، بجانب تنظيم قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة اكسسوارات بالخرز وتدريب الرواد على صناعة الحلى والإكسسوارات من الخرز، ونظم بيت ثقافة بولاق مرسم للأطفال وفي ختام الورشة أقيم معرض فنون تشكيلية لإنتاجها، كما أصدر بيت ثقافة القصر مجلة حائط عن العيد القومى للمحافظة وتضمنت ما تشتهر به منتجات وصناعات.



وأقامت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة الفرافرة محاضرة تثقيفية بعنوان "محافظتى فى ركاب التاريخ" حاضرها محمود سيد وتحدث عن محافظة الوادى الجديد وأشهر الأماكن المتميزة بها وماهى أهم الصناعات التى تقوم بها، كما نظم بيت ثقافة المعصرة محاضرة تثقيفية بعنوان "انتصارات أكتوبر" حاضرها رئيس الوحدة المحلية لقرى المعصرة اللواء كامل محمد ودار الحديث حول البطولات والمعارك التى قامت، وماقدموه جنودنا البواسل من تضحيات للوطن وكيفية تحطيم خط بارليف، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة محاضرة ثقافية بعنوان "انتصارات أكتوبر" بمركز شباب الفرافرة حاضرها أحمد السعيد ابراهيم مدير إدارة الشباب والرياضة بالفرافرة، وتحدث عن الانتصارات التي حققت بأكتوبر وهزيمة العدو ودفاع الجيش المصرى عن كل شبر من أرضه بكل عزيز وغالى.