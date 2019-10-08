"دفاع البرلمان" تستمع لمقترحات النواب بشأن خطة عمل اللجنة

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء كمال عامر، إن اللجنة خلال اجتماعها اليوم قامت بجمع كافة الاقتراحات والمرئيات الخاصة بالنواب فيما يخص خطة عمل اللجنة.



وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على هامش ترأسه لاجتماع اللجنة، أن اللجنة ستعمل على الصياغة النهائية لمقترحات ومرئيات النواب حول خطة عمل اللجنة وتضمينها لخطة العمل في اجتماع الغد، ومن ثم الموافقة علي تلك الخطة نهائيًا للبدء في أعمالها ابتداءً من اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع القادم.



وأضاف عامر أن اللجنة ستبدء عملها التشريعي بالعمل على مناقشة مشروع قانون أحيل اليها من قبل رئيس المجلس ومقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 والخاص بالتوكيلات المرورية.