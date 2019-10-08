ثقافة المنيا تواصل احتفالاتها بانتصارات أكتوبر

نظم فرع ثقافة المنيا برنامج مكثف من الأنشطة الثقافية والفنية احتفالا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ففى بيت ثقافة جاهين عقدت محاضرة بعنوان "أبطال صنعت النصر" حاضرها الشاعر مختار عبد الفتاح، وذلك بمدرسة ديمون الكاثوليك الخاصة، تحدث فيها عن السادات القائد الأعلى للقوات المسلحة وجرأته على أتخاذ قرار مصيرى لمصر وهو الحرب ضد إسرائيل التى بدأت فى 6 أكتوبر 1973، ونجح فيها السادات فى العبور بمصر إلى الضفة الأخرى من قناة السويس، والمشير أحمد إسماعيل القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية المصري خلال حرب أكتوبر 1973، والفريق سعد الدين الشاذلى قائد عسكرى، الفريق محمد حسنى قائد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر والمعروف بلقب صاحب أول ضربة جوية، حيث كانت لها أثر كبير فى ضرب النقاط الحيوية للقوات الإسرائيلية فى سيناء، ما أخل بتوازنه وسمح للقوات البرية المصرية لعبور قناة السويس والسيطرة علي الضفة الشرقية للقناة.



وأقام بيت ثقافة العدوة أمسية شعرية لشعراء العدوة حضرها الشاعر عماد عزيز والذي ألقى مجموعة من القصائد الشعرية منها قصيدة "وطني" وهي من آخر أعماله، وقصيدة رائعه "أمي"، واختتم الأمسية بقصيده "حق بلدنا علينا" وهي تحكي عن أمنا الحبيبة مصر وواجبنا نحوها في الحفاظ عليها من أي شر، كما ناقش بيت ثقافة دلجا كتاب "خفايا حرب أكتوبر" للمؤلف صبرى الديب حيث تظل حرب أكتوبر هي الأساس لمسيرة مصر لأجيال عديدة قادمة.



ونظم بيت ثقافة شركة النيل محاضرة بعنوان "الاحتفال بحرب أكتوبر"، وذلك بمدرسة دماريس الإعدادية المشتركة، حاضرها الشاعر مختار عبدالفتاح، تحدث فيها عن انتصارات أكتوبر والتضحيات التى قدمها جنودنا الأبطال من أجل الدفاع عن وطننا الغالى مصر.



كما ناقشت مكتبة العمارية الغربية كتاب "الرجل الذي شق بارليف" تأليف رجب سعد السيد، وذلك بمركز معلومات العمارية الغربية مع طلاب مدرسة على سيد الابتدائية، وتم وصف خط بارليف وصعوبة تحطيمه والخطة التى وضعها المهندس باقى زكى يوسف لشق بارليف وكيفية تنفيذه لها ودورها الكبير فى تحطيم حصن بارليف المنيع الأسطورة التي لا تقهر عند الإسرائيلين، وتناول أيضًا تكريم الدولة له على دوره الكبير في تحطيمه.