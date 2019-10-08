"درويش" يستقبل وزير خارجية "مونتينيغرو" لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمقر مكتبه وزير خارجية الجبل الاسود "مونتينيغرو".



وقال درويش، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، ان اللقاء ناقش العديد من الملفات ذات العلاقة بين البلدين خاصة في مجال التجارة والاقتصاد، مشيرا إلى أن وجود استثمارت مصرية كبيرة بالجبل الاسود واضاف درويش ان اللقاء ناقش ملف تبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين وتنسيق المواقف السياسية في القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء من ناحية السياسية الشعبية في المحافل البرلمانية الدولية والاقليمية علي علي المستوي العام.



وقال دوريش إن البلدين لهما علاقات تاريخية لابد من استثمارها في كافة مجالات وافق التعاون وفي سياق متصل يستقبل درويش اليوم رئيس لجنتة العلاقات السياسية الدولية بالبرلمان البوليفي وقال درويش ان اللقاء سيناقش الملفات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين الدولتين.