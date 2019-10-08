"ليسيكو" تكشف عن صدى خفض أسعار الغاز على السيراميك

أكدت شركة ليسيكو مصر، أن إعادة تسعير الغاز لمصانع السيراميك سيساعد على تقليل التكلفة الإنتاجية لمعظم منتجات الشركة.



وقالت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الثلاثاء، إن ذلك سوف يؤثر نسبيًا على السعر النهائي للمنتج ويحسن من معدلات البيع والرواج بصفة مبدئية.



وكان مجلس الوزراء قرر نهاية الأسبوع الماضي، إعادة تسعير الغاز الطبيعي للنشاط الصناعي، بحيث تكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.



يذكر أن الشركة حققت خسائر بلغت 115.65 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 28.8 مليون جنيه في الفترة المقارن من 2018.



وأرجعت الشركة خسائرها إلى انخفاض المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 121 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن الإيرادات الأخرى تضمنت في النصف الأول من 2018 أرباحًا استثنائية قدرها 76 مليون جنيه.



وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول إلى 1.23 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.35 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2018.



وعلى أساس ربعي، حققت الشركة خسائر بلغت نحو 87.8 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 4.7 مليون جنيه بالربع المقارن من 2018.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري أرباحًا بلغت 9.18 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 3.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.