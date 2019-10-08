صور.. حريق يلتهم شقة سكنية في الأقصر

اندلع حريق هائل داخل شقة سكنية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، مما أسفر عن إتلاف جميع محتويات المنزل، دون حدوث إصابات بين المواطنين.



وكانت غرفة غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، تلقت بلاغًا بنشوب حريق بالدور الخامس بعقار بنجع الشيخ فضيل على الطريق العام.



وجه محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا أجهزته التنفيذية بالانتقال لموقع الحريق، فانتقل عبدالرحيم طايع سكرتير عام المركز وجمال عبدالمحسن مدير غرفة العمليات بالمركز، وتم إبلاغ الحماية المدنية وتم الإمداد بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران.



تم السيطرة على الحريق ومنع خطر الامتداد للمنازل المجاورة وتمت عملية إخماد الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.