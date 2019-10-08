إحالة 16 موظفًا حكوميًا في دمياط للتحقيق

أجرى اللواء عماد حمدي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، جولة تفقدية مفاجئة اليوم الثلاثاء، لمتابعة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين المقيمين بمدينة رأس البر؛ حيث مر على شركة مياه الشرب والصرف الصحي "مركز صيانة وخدمة عملاء رأس البر"، لمتابعة سير العمل وتلقي شكاوى المواطنين.



وخلال الجولة رصد رئيس المدينة تغيب 16 موظفًا عن العمل، ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين، فقرر إحالتهم للتحقيق، مشددًا على ضرورة حسن التعامل مع الأهالي.



كما تفقد المدارس بنطاق مدينة رأس البر لمتابعة انتظام الدراسة وسير العمل بها، حيث شارك رئيس المدينة بحضور طابور الصباح بمدرسة رأس البر الرسمية للغات، ثم المرور على الفصول ومتابعة انتظام الطلاب بمدرسة رأس البر الإبتدائية المشتركة.



ووجه مديرة مدرسة رأس البر الإعدادية الثانوية بنين بضرورة الالتزام بموعد طابور الصباح والانضباط بالمدرسة.