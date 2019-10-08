الخشت: المخلفات الزراعية قيمة اقتصادية كبرى يجب الاستفادة منها

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، وزيرة البيئة، لبحث التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة البيئة.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن المخلفات الزراعية تمثل قيمة اقتصادية كبرى لابد من الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن موضوع قش الأرز كان يتسبب في حدوث أزمة كبيرة ومعالجته أمرًا هامًا، موضحًا أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات للنهوض بالبحث العلمي ومنها بحوث تخص البيئة.



وأوضح أهمية رفع الوعي البيئي للمواطنين لأن الشعب الذي لديه مشكلة في البيئة يعاني من مشكلة حضارية ضخمة، مؤكدًا أن ملف البيئة جزء من ملف الحضارة.



وقالت وزيرة البيئة إنها تعمل على دمج البعد البيئي في الكليات التي لا تقع البيئة ومفهومها في تخصصهم، وطلبت من رئيس جامعة القاهرة دعم وزارة البيئة من خلال التعاون مع كليات الجامعة المختلفة للاستعانة ببعض الأساتذة للمساعدة في تدريب شباب وزارة البيئة ودعم خبراتهم ورفع كفاءتهم لتطوير الهيكل الإداري للوزارة.



وأشارت إلى أن المشروعات المتعلقة بالبيئة هي مشروعات اقتصادية واجتماعية من الدرجة الأولى وتم القضاء على مشكلات مثل مشكلة قش الأرز واستخدامه في علف الحيوان وإنتاج السماد واستخدامه وقود بديل في بعض المصانع وعوادم السيارات.