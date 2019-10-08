ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان: ندعم المؤسسات الوطنية

قال جام شيت ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، "نحاول نقدم الدعم للمؤسسات الوطنية".



وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في الدول العربية، إننا موجودون اليوم لنتبادل الخبرات نتشارك الإجراءات الوطنية الوقائية لمنع هذه الجريمة ونسهم في إعطاء خبراتنا".



وانطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب" الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع كل من المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يومي 8، 9 أكتوبر 2019 بالقاهرة.



ويشارك في أعمال المؤتمر 18 دولة عربية ولفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، ومراقبين دوليين، وأساتذة القانون، والإعلاميين.



ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على الفجوات والتحديات التي تعوق الجهود المبذولة لمكافحة جرائم التعذيب وسوء المعاملة في البلدان العربية، وخاصة في سياق التشريعات وضمانات الحماية القانونية، والتوصل لمقترحات عملية لتعزيز جهود التصدي لهذه الانتهاكات.