تخصيص حجرة للتربية الفنية بالمعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن تخصيص حجرة للاربية الفنية، وأصدر منشورًا لكافة المناطق لتبليغ كافة المعاهد بشأن تخصيص حجرة للتربية الفنية وعدم تكليف معلمي التربية الفنية بتدريس أى مادة خارج تخصصهم.



وأكد المنشور ضرورة توفير حجرة لمادة التربية الفنية فى كل معهد، ووضع حصة التربية الفنية فى جداول المعاهد فى منتصف اليوم الدراسى وليس فى نهايته، وعدم تكليف معلمي التربية الفنية بتدريس أى مواد أخرى خارج تخصصهم فى المرحلة الابتدائية، وذلك لاستفادة الطلاب من الأنشطة الفنية.