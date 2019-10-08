"العامة للصوامع" تناقش توزيعات الأرباح نهاية أكتوبر

قالت شركة العامة للصوامع والتخزين، إن اجتماع الجمعية العامة العادية سيناقش في 31 أكتوبر الجاري، قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي.



وأضافت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع سيناقش أيضًا التصديق على القوائم المالية للشركة في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، وكذلك تقرير مراقب الحسابات على تقرير الشركة عن الحوكمة، وتقريري مراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما.



وأوضحت الشركة أن الاجتماع سيناقش صرف 8.5 مليون جنيه قيمة ما يعادل مرتب 3 أشهر كمكافأة تميز للعاملين عن العام المالي 2018-2019.



وكشفت قائمة توزيعات أرباح الشركة عن العام المالي 2018-2019، اقتراح توزيع كوبون نقدي بواقع 3.25 جنيه للسهم على المساهمين.

ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون جنيه، موزعًا على 10 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.



يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 100.1 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2018-2019، مقابل 91.84 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي الماضي.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي بنسبة 5.4%، لتصل إلى 409.51 مليون جنيه، مقابل 388.54 خلال العام المالي 2017-2018.