تعرّف على موعد إعلان أسماء الفائزين بجائزة نوبل (فيديو)

قالت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إنه سيجري إعلان أسماء الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء، اليوم الثلاثاء، وإعلان جائزة نوبل في الكيمياء غدًا الأربعاء، أما يوم الخميس سيتم الإعلان عن جائزة نوبل للآداب.



وأضافت "سعيد"، خلال حلقة البرنامج المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم منح جائزة نوبل للسلام يوم 11 أكتوبر، معقبة: "تعتبر الناشطة السويدية جراتا تونبرج هى من تقف وراء حركة فرايديز فور فيوتشر، وهى صاحبة الحظ الأوفر للحصول على الجائزة هذا العام".



وأشارت "سعيد"، إلى أن جائزة نوبل هى مجموعة من 6 جوائز سنوية تمنح عدة فئات من المؤسسات تقديرًا للأكاديمين والمثقفين، تقديرًا لتقدمهم العلمى، مؤكدة أن هناك 4 شخصيات مصرية حصلت على جائزة نوبل منهم الرئيس السادات، والأديب نجيب محفوظ، والعالم المصرى الكبير الراحل الدكتور أحمد زويل فى الكيمياء.