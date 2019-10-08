سيناتور روسي: نعارض انسحاب واشنطن من معاهدة "السماء المفتوحة"

صرح عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن فرانتس كلينتسيفيتش، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا ضد انسحاب الولايات المتحدة المحتمل من معاهدة "السماء المفتوحة" لأهميتها لجميع الأطراف.



وقال كلينتسيفيتش "إذا تأكدت تقارير انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية "السماء المفتوحة" فإن روسيا ستعارض بالتأكيد، موضحا أن الاتفاق مهم بشكل أساسي ليس فقط بالنسبة لروسيا، بل لجميع الأطراف ويمكن أن يؤدي غيابه إلى ارتفاع خطر نشوب صراع في الفضاء بسبب سوء فهم".



وأوضح أن الاتفاقية تسمح بمنع الاصطدامات المحتملة في الجو، والنزاعات والمواقف الخطرة، التي قد تنشأ ببساطة عن طريق سوء الفهم، وليس من الواضح تمامًا لماذا تحتاج الولايات المتحدة إلى تصعيد الموقف والتحدث عن الانسحاب من المعاهدة، إنها لعبة خطيرة، مثل هذه النوايا تشبه سلوك الأولاد المهانين".



و كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إليوت إنجل قد أعلن اليوم، أن واشنطن تخطط للانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة، مشيرًا إلى أنه أرسل احتجاجًا بهذا الصدد إلى البيت الأبيض.



يذكر أن اتفاقية "السماء المفتوحة" تم التوقيع عليها في هلسنكي، يوم 24 مارس عام 1992، من قبل 23 دولة عضوا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصدقت روسيا على هذه الاتفاقية في مايو عام 2001، وهي تسمح بتنفيذ طلعات جوية متبادلة في أجواء الدول المشتركة في الاتفاقية بهدف المراقبة على الأنشطة العسكرية.