الاستماع لأقوال ضابط التحريات في خطف صاحب مصنع بالوايلي

تستمع نيابة الوايلي الجزئية، لأقوال الضابط مجري التحريات في اتهام شخصين بخطف مواطن في الوايلي.



البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة الوايلي، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، بتلقيها اتصال هاتفي من عامل أبلغها باختطاف زوجها واحتجازه، وطلب منها مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه، واتفق معها على التقابل بنفق الزعفران بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه.



واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عامل آخر، وقرر بأنهما وقعا توكيلات للمجني عليه، إلا أنه أنشأ مصنع ملابس بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، واستخرج سجل تجاري وبطاقة ضريبية باسمهما؛ مما أدى إلى فرض ضرائب بمبالغ مالية كبيرة عليهما، وتم بإرشاد المتهم ضبط المتهم الثاني بمكان احتجاز المجني عليه بمنطقة الزعفران في دائرة القسم.