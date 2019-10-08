النيابة ترسل "حرز حشيش" للمعمل الكيميائي بالنزهة

أمرت نيابة النزهة الجزئية تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، الثلاثاء، بإرسال 2 كيلوجرام من مخدر الحشيش بعد ضبط الكمية بحوزة عاطل، للمعامل الكيميائي لإعداد تقرير مفصل بها.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بورود معلومات لضباط قسم شرطة النزهة، تفيد باتجار "إسلام. أ. ف" 24 عاطل، بالمواد المخدرة، حال تردده على دائرة القسم.



وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطه حال استقلاله دراجة بخارية وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش، وطلقتين من ذات العيار، 2 كيلو جرام حشيش، هاتفان محمول، و300 جنيه.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاته.