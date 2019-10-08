تجديد حبس عاطل متهم بحيازة سلاح في المطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، الثلاثاء، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري وهيروين بقصد الاتجار.



كانت معلومات وردت وأكدتها تحريات مباحث قسم شرطة المطرية باتجار عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، ومطلوب للتنفيذ عليه في 5 أحكام حبس، في المواد المخدرة.



بناءً على إذن من النيابة العامة تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله توك توك بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام، ومبلغ مالي.



وبمواجهته اعترف بحيازته المخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وأرشد عن مسكن آخر خاص به كائن بدائرة قسم شرطة المرج، يتخذه المذكور مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وتخزين المواد المخدرة، وضبط بداخله كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو و400 جرام، بندقية خرطوش محلية الصنع وطلقتان لذات العيار، وميزان حساس.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.