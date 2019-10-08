تكريم 3 عاملين بطب المنصورة لأمانتهم (فيديو)

قال وحيد الوهيدي، العامل بكلية طب المنصورة، إنه عادةً بعد الانتهاء من أي فعالية أو حفل يدخل للقيام بعمله سواء إعادة القاعة إلى نظامها أو تنظيف ما بها من نفايات.



وأضاف "الوهيدي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، أنه خلال القيام بعمله وجد ظرفا ملقى أسفل أحد المقاعد ووجد به مبلغا من المال، فقام مسرعًا بالتوجه إلى مشرف القطاع للبحث عن أصحاب المال، لافتًا إلى أن قيمة المبلغ حوالي 3 آلاف دولار.



وأكد "الوهيدي"، أن ما قام به ما ليس إلا واجبًا تجاه أمانته وحرصه على رد المال لأصحابه، موضحًا أن أصحاب المال هم عائلة ماليزية كانت في الحفل لتخرج ابنتهم، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بدورها في تقديم الشكر والعرفان له على أمانته.