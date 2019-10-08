طوبيا: أوصيت بتسليم مقتنياتي لجمعيتي الشبان المسيحية ومجدي يعقوب

قال الكاتب والروائي مجيد طوبيا، إنه كتب وصيته لتسليم ممتلكاته لجميعة الشبان المسيحية، التي نشأ بها في المنيا، وأبدى اعتزازه الكبير للمنيا لأنها بلده التي ولد بها، إضافة إلى جمعية الدكتور مجدي يعقوب ومكتبة الإسكندرية.



وأوضح طوبيا، في برنامج صباح الورد المذاع على قناة TeN، مع الإعلاميين أحمد خيري ومها بهنسي، إنه حصل على عدة تكريمات من بينها تكريم من الزعيم أنور السادات واستمر السلام باليد بينهما لأكثر من خمس دقائق وسط تصفيق حار من كل الحضور.