مصطفى: تقديم مشروعات بحثية بـ 20 مليون جنيه (فيديو)

قال الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، إن المعهد متخصص في الأبحاث والمشروعات البحثية والبحوث التطبيقية، ويضم 7 أقسام بحثية تغطى بحوث البترول منذ اكتشافها وحتى استخدامها.



وأضاف "مصطفى"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن جودة البحوث تساعد على تقدم مصر في الترتيب العالمي، مشيرًا إلى الأبحاث تدفع مصر لكى تحصل على مكانة مرموقة ضمن الدول العالمية.



وأكد "مصطفى"، أن الهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 10 دول، لافتًا إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف لكى يكون هناك بيئة محفزة للباحث، موضحًا أنه تم تقديم مشروعات بحثية بقيمة إجمالية 20 مليون جنيه.