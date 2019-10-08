رئيس الوزراء يلقي بيان الحكومة بمجلس النواب اليوم

يحضر اليوم الثلاثاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، للمشاركة فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لإلقاء بيان الحكومة أمام المجلس.



وسيعرض أعضاء مجلس النواب على الدكتور مصطفى مدبولى أهم المشاكل والشكاوى التي يعاني منها المواطنين.



وطالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أعضاء البرلمان خلال اجتماع الجلسة العامة بالأمس أن يكون النقد في حضور رئيس الوزراء نقد بناء، محذرا اياهم من التجاوز نظرا لأهمية المرحلة التي تمر بها الدولة.