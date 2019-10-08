مصر ترأس اجتماعات المندوبين الدائمين حول مكافحة الفساد

شارك سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، أسامة عبدالخالق، ووزير الدولة الراوندي للشؤون الخارجية في افتتاح النسخة الأولى من الخلوة المشتركة للجنة المندوبين الدائمين الافارقة برئاسة مصر ومجلس الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد والتي انطلقت أعمالها، أمس الإثنين، بالعاصمة الرواندية كيجالي لمدة يومين.



وتستعرض الخلوة الجهود الأفريقية على الصعيدين الإقليمي والقاري لمكافحة الفساد على المستويات الدستورية والتشريعية والمؤسسية والتنفيذية وسبل تعزيز دور الاتحاد الإفريقي وأجهزته في هذا المجال من واقع توصيات واستخلاصات موضوع العام الذي تبناه الاتحاد الإفريقي العام الماضي فيما يخص مكافحة الفساد.



واستعرض السفير المصري الجهود الوطنية في مجال مكافحة الفساد، وكذلك الإسهامات المصرية في دعم القدرات الأفريقية في هذا المجال وكان آخرها المنتدي الأفريقي الأول لمكافحة الفساد الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية المصرية في يونيو الماضي.