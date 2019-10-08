ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الثلاثاء على صعود جماعي، بدعم من استمرار عمليات الشراء الاستباقية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وبعضا من الأفراد على خلفية المحفزات التى اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس الوزراء بخفض تكلفة التداول بالبورصة.



وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 09. 0% بما يعادل 13.7 نقطة ليصل إلى مستوى 14446.5 نقطة.



كما ارتفع المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنسبة 18. 0%، بما يعادل 94. 0 نقطة ليصل إلى مستوى 531 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 53 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 53.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 1.78 ألف صفقة شراء وبيع.