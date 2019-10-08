ناقد رياضي: ميتشو أخطأ بالتركيز على مباراة الأهلي

قال الناقد الرياضي كريم سعيد، إن ميتشو أخطأ في حساباته أمام فريق إف سي مصر، ولتركيزه على مباراة الأهلي دون اهتمام بمباراة إف سي مصر، ما تسبب في خسارته نقطتين هامتين في مشوار الزمالك بالدوري.



وأضاف سعيد في برنامج صباح الورد المذاع على قناة TeN، إن المدرب ميتشو يلعب بطريقة 4-3-3 ويعتمد على الأطراف، وهو أسلوب محترم في الهجمة المرتدة، ويلعب أحيانا على الاستحواذ، ولكن ربما تكون هناك مشاورات أخرى تتدخل مع ميتشو في اختيارات اللاعبين المشاركين.



وأكد الناقد الرياضي في حواره مع الإعلاميين أحمد خيري ومها بهنسي، أن الزمالك لا يحتمل حاليا الحديث عن إقالة ميتشو لأنه أمر خطر، مشيرا إلى ضرورة التمسك بالروح والعامل النفسي للاعبي الزمالك خلال الفترة الحالية.