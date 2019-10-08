ضبط عاطلين يروجان مواد مخدرة في الشرابية

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، الثلاثاء، في ضبط عاطلين أثناء بيعهما مواد مخدرة على عملائهما في الشرابية.



تلقى قسم شرطة الشرابية، بلاغًا من الأهالي يفيد بترويج عاطلين المواد المخدرة بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 120 جرام هيروين وحشيش و80 قرصًا مخدرًا، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.