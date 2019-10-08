مجيد طوبيا: كتبت "أبناء الصمت" بعد زيارة الجبهة

قال الكاتب والروائي مجيد طوبيا، إنه اتخذ قراره بكتابة رواية "أبناء الصمت"، عندما وجد بعض الأشخاص يدلون بتصريحات مختلفة عن الجبهة والحرب، بينما زار هو الجبهة ووجد هناك أبطالا يكافحون دون ضجيج ودون الكلام الكثير عن مجهوداتهم، ولذلك قرر كتابة رواية "أبناء الصمت" وإنتاجها سينمائيا.



وأوضح طوبيا، في برنامج صباح الورد المذاع على قناة TeN، أنه أثناء عودته من الجبهة مع محمد راضي، قال له إن المصريين سيعبرون وسيأخذون حقهم، وأن فيلم أبناء الصمت كان نتاج هذه الزيارة عندما قرر الكتابة عنها.



وأضاف طوبيا في حواره مع الإعلاميين أحمد خيري ومها بهنسي، إنه قرر أن يؤسس شركة إنتاج سينمائي، بشراكة مع محمد وسيد راضي، لإنتاج أفلام تخشى شركات الإنتاج الأخرى إنتاجها حتى لا تتعرض للخسارة، وقاموا بإنتاج فيلم أبناء الصمت، الذي نجح بشهادة الجميع، بمن فيهم الأجانب.