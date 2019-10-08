السيسى يترأس قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.. اليوم

أعلنت رئاسة الجمهورية قبل قليل عن أن قمة ثلاثية تعقد اليوم الثلاثاء، في قصر الاتحادية بين مصر وقبرص واليونان، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضافت الرئاسة أن القمة ستناقش مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.



وتستضيف القاهرة، اليوم الثلاثاء، القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، وتكتسب القمة أهمية خاصة، في ضوء التطورات التى شهدتها منطقة شرق المتوسط على مدى الفترة الماضية، فضلا عن البناء على ما اتفق عليه في القمم الست السابقة، إزاء تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسى بين الدول الثلاث.