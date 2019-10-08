إصابة 20 طالبا جراء انفجار جامعة غزني وسط أفغانستان

أعلن رئيس مستشفى غزني الأفغاني "باز محمد همت" اليوم الثلاثاء، أن 20 طالبا على الأقل أصيبوا جراء الانفجار الذي وقع داخل جامعة غزني بوسط البلاد.



ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن مسئولين أفغان قولهم إن الانفجار وقع أثناء حضور الطلاب إحدي المحاضرات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الانفجار.