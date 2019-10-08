سيارة تدهس مواطنًا بطريق الإسماعيلية الصحراوي

توقفت حركة المرور على طريق الإسماعيلية الصحراوي، منذ قليل، حيث دهست سيارة أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الإسماعيلية الصحراوي، بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.