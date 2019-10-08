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مصر

ملحق الدفاع المصري بأبو ظبى يقيم حفل استقبال بمناسبة نصر أكتوبر

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:59 ص
جريدة الدستور
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نظم ملحق الدفاع في السفارة المصرية لدى دولة الأمارات العربية المتحدة حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر.
ووجه الملحق - فى كلمة خلال الحفل - الشكر والتقدير إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذين كرسوا جهودهم الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية للوقوف مع مصر في كل الظروف.
وذكرت وكالة أنباء الأمارات "وام" اليوم الثلاثاء أنه حضر الحفل الذي أقيم أمس السفير المصرى لدى الأمارات شريف محمد فؤاد البديوي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي والملحقين العسكريين المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية المصرية.

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