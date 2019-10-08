كويتي شارك في حرب أكتوبر: العبور انتصار لعزة وكرامة العرب

أكد العميد الركن متقاعد بالجيش الكويتي، عبد الله المقلد، أحد أبطال لواء "اليرموك" المشارك في حرب أكتوبر المجيدة، أن انتصار السادس من أكتوبر يمثل انتصارا لعزة وكرامة العرب جميعا.

وقال المقلد خلال مشاركته في الاحتفال الذي نظمه مكتب الاتصال العسكري المصري بالكويت بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة - "إن حرب السادس من أكتوبر، تمثل ملحمة سنظل نحكي تفاصيلها لأبنائنا وأحفدانا، لتعليمهم كيف أنه بالإيمان والعزيمة والإصرار، يستطيع المرء استعادة حقه".

ووجه المقلد - الحاصل على وسامي "نجمة سيناء" و"الشجاعة" من مصر - التحية العسكرية لأرواح الشهداء الأبرار من الجيشين المصري والكويتي، الذين فاضت أرواحهم الطاهرة على أرض الفيروز، دفاعا عن عزة وكرامة وسيادة الأمة العربية، مؤكدا أنه يحرص على ارتداء الأوسمة التي حصل عليها خلال مشاركته في حرب الاستنزاف، والسادس من أكتوبر، في أي مناسبة رسمية، اعتزازا بمشاركته في معركة العزة والكرامة.

وأكد أن دعوته للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، أدخلت البهجة والسرور على قلبه، وذكرته بأجمل لحظات عمره على أرض سيناء الطاهرة.

وقال المقلد، إن مصر تظل عصية على كل معتدي، في ظل قيادتها السياسية الوطنية والمخلصة، وجيشها الباسل، الذي يعد خير أجناد الأرض.