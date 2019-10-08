الردار يرصد 1509 مخالفات مرورية
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:50 ص
شن ضباط المرور بوزارة الداخلية، الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ملاحقة السائقين وضبط الخارجين عن القانون، واللذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1509 مخالفة التقطها الرادار بالطرق السريعة.
تحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدى، وجار العرض على النيابة للتحقيق.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1509 مخالفة التقطها الرادار بالطرق السريعة.
تحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدى، وجار العرض على النيابة للتحقيق.