الردار يرصد 1509 مخالفات مرورية

شن ضباط المرور بوزارة الداخلية، الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ملاحقة السائقين وضبط الخارجين عن القانون، واللذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1509 مخالفة التقطها الرادار بالطرق السريعة.



تحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدى، وجار العرض على النيابة للتحقيق.