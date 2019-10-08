الدولار يستقر واليوان يرتفع قبيل محادثات التجارة

لقي الدولار دعما اليوم الثلاثاء فيما يترقب مستثمرون نتيجة محادثات التجارة الصينية الأمريكية المهمة في واشنطن ويتوخى كثيرون منهم الحذر إذ لم يبد أي جانب دلائل على تقديم تنازلات خلال المفاوضات.

وارتفع اليوان الصيني في التعاملات الداخلية والخارجية مع عودة الأسواق الصينية للعمل عقب عطلة استمرت أسبوعا.

وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي وهما مرتبطان في أغلب الأحيان بالتجارة العالمية مع تقليص مستثمرين المراهنات علي انخفاضهما. وحذر متعاملون من أن هذا التحرك قد يتلاشى حين تتضح النبرة في محادثات التجارة في واشنطن.

والآمال بحدوث انفراجة ليست كبيرة، ولكن بعض المستثمرين يحاولون تقليص مراكزهم،ولو مؤقتا، نظرا لصعوبة توقع نتيجة المفاوضات التجارية.

وزاد الدولار 0.14 بالمئة إلى 107.18 ين ياباني مقتربا من أعلى مستوى في أسبوع الذي بلغه يوم الاثنين.

ومقابل سلة من العملات، صعد الدولار إلى 98.959.