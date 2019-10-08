جيفري دين مورجان يتزوج صديقته هيلاري بورتون

أعلنت الممثلة الأمريكية هيلاري بورتون زواجها من الممثل جيفري دين مورجان عبر صفحتها على موقع انستجرام لمشاركة الصور.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطاني أن هيلاري 37 عاما نشرت صورة من حفل زفافها وكتبت أسفلها" أريد أن أقول أننا تزوجنا بالفعل، لقد عشنا كزوج وزوجة لمدة عقد، ولأعوام كانت تقول وسائل الإعلام أننا تزوجنا في عام 2014 أو 2015، أو إنني تزوجت وتطلقت، وكل هذا غير صحيح".

ونشر جيفري صورا من حفل الزفاف على صفحته على انستجرام، وكتب"أشكر جميع أصدقائنا وأفراد أسرتينا، لقد كان أفضل يوم في حياتنا".

وكانت العلاقة بين الزوجين قد بدأت عام.2009 ويشار إلى أنهما لديهما طفلين اوجوستوس 9 أعوام وجورج فيكتوريا تبلغ من العمر عاما.

ويذكر أن جيفري كان متزوجا في السابق من الممثلة انيا لونج ويل في الفترة من 1992 حتى.2003