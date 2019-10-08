انفجار ضخم في جامعة بولاية غزني بأفغانستان

أفادت وسائل إعلام أفغانية اليوم بإصابة 13 شخصًا إثر انفجار ضخم في جامعة بولاية غزني وسط أفغانستان.



يأتي هذا في الوقت الذي هددت فيه طالبان باستمرار شن الهجمات الإرهابية في أفغانستان بسبب تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات المزمع عقدها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والتي ستنسحب بسببها القوات الأمريكية بشكل كامل من أفغانستان.