محكمة فيتنامية تقضى بإعدام 11 شخصا لإدانتهم بتهريب المخدرات

قضت محكمة بمدينة هو شي مينه الفيتنامية بإعدام ثمانية أشخاص لإدانتهم بتهريب المخدرات، بحسب ما قاله مسؤول قضائي اليوم الثلاثاء، في حين صدر حكم مماثل بحق ثلاثة آخرين بشمال فيتنام، وحكم بالسجن مدى الحياة بحق شخصين آخرين.



ونقلت صحيفة فيت نام نيوز عن المحكمة القول إنه تم إصدار حكم بالإعدام بحق ثمانية من أعضاء عصابة مخدرات، تتراوح أعمارهم ما بين 38 و65 عاما، ويقودهم زعيم العصابة فان هو هيو، بعد أن خلصت المحاكمة التي استمرت أسبوعا إلى إدانتهم بنقل 132 كيلوجراما من الهيروين و55 كيلوجراما من مادة الميثامفيتامين.