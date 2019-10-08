ترامب يهدد بتدمير اقتصاد تركيا إذا هاجمت أكراد سوريا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير اقتصاد تركيا إذا ما هاجمت القوات الكردية.



تأتي هذه التعليقات بعد قرار ترامب المفاجئ سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا.



وقد أثار التحرك انتقادات واسعة، وسط مخاوف من ترك المقاتلين الأكراد عرضة لهجمات محتملة من تركيا.



وأدلى ترامب بحديثه للصحفيين يوم الثلاثاء بعد أن ذكرت الولايات المتحدة أنها لن تدعم ولن تنخرط في العمليات العسكرية التركية.



وقال ترامب إن الولايات المتحدة "لن تنحاز لأحد"، مضيفا أنه أخبر تركيا بأنها إذا ما فعلت أي شيء خارج ما تعتبره الولايات المتحدة إنسانيا فإنها "قد تواجه ويلات اقتصاد محطم للغاية".



كما دافع ترامب عن قرار سحب القوات من المنطقة قائلا إن الهدف منه حماية الجنود الأمريكيين، مؤكدا إن الولايات المتحدة ليس لها إلا خمسون فردا في المنطقة وإنه لا يريد أن يحدث لهم "أي شيء سيء".



وأختتم ترامب إن القوات الأمريكية خدمت كقوات شرطة في سوريا رغم أنها ليست كذلك، مضيفا أنه ينوي الوفاء بوعده الانتخابي بإعادة القوات إلى الوطن.