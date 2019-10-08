تصاعد احتجاجات هونج كونج ردا على حظر الأقنعة

تصاعد حدة الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج، حيث أقدم بعض المتظاهرين على مهاجمة محطات مترو الأنفاق والمراكز التجارية.



يذكر أن الاحتجاجات توسعت منذ أن دخل حظر ارتداء الأقنعة في التظاهرات حيز التنفيذ يوم السبت.



وأقيمت مظاهرات في ساعات الاولي من صباح اليوم الثلاثاء في أنحاء شبه جزيرة كولون.



وقام بعض المحتجين بأعمال تخريبية في محطات مترو الأنفاق بينما أقدم آخرون على تخريب مراكز تسوق.



واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين نصبوا الحواجز وأشعلوا النار في الشوارع.



وذكرت حكومة هونج كونج أن الحظر يهدف إلى منع وقوع المزيد من أعمال العنف والشغب. إلا أنه لا تلوح في الأفق مؤشرات لانتهاء الاضطرابات العنيفة.



هذا وسيعود المواطنون إلى أعمالهم ومدارسهم يوم الثلاثاء بعد عطلة استمرت ثلاثة أيام. ولكن الكثير من محطات المترو المتضررة ستبقى مغلقة.



وقد قررت بعض المتاجر تقليل ساعات العمل خوفا من المزيد من الاضطرابات.