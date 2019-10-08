جولة سياحية في جزر تحتلها روسيا وتطالب بها اليابان

كشفت اليابان وروسيا عن تفاصيل جولة لزيارة مواقع سياحية في جزر تحتلها روسيا وتطالب بها اليابان.



وتأتي خطة الجولة السياحية في إطار نشاطات اقتصادية مشتركة على الجزر.



وستضم الجولة التي ستبدأ يوم الجمعة ومدتها ستة أيام زيارات إلى جزيرتي كوناشيري وإيتوروفو على متن سفينة تستخدم في برنامج للتبادل دون تأشيرات.



ويقول مسؤولون من البلدين إن نحو 50 شخصا سيشاركون في الجولة، من بينهم 17 سائحا ومسؤولون من الحكومة اليابانية ومترجمون وكوادر طبية.



وستكلف نحو 300 ألف ين أو حوالي 2800 دولار للشخص الواحد.