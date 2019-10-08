البرلمان الإيطالي يصوت على تخفيض عدد النواب اليوم

يصوت النواب الإيطاليون اليوم الثلاثاء على تعديل دستوري يسمح بخفض عدد النواب في البرلمان بالثلث، وهو وعد انتخابي قطعته حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، والهدف منه توفير 500 مليون يورو في كل دورة تشريعية.



وبموجب التعديل، ينخفض عدد النواب من 945 نائبًا إلى 600 نائب.



وعدد النواب الإيطاليين حاليًا هو الثاني في أوروبا بعد بريطانيا (1455 نائبًا) وقبل فرنسا (925 نائبًا).



وينص التعديل على خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 630 إلى 400، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 إلى 200.



واشترط زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو هذا التعديل للتحالف مع الحزب الديموقراطي (يسار وسط) بعد انهيار الائتلاف الحاكم بين حركته وحزب الرابطة (يمين متطرف) برئاسة ماتيو سالفيني.



وتؤكد حركة خمس نجوم أن هذا التعديل سيسمح بتوفير 500 مليون يورو في كل دورة تشريعية (5 سنوات)، ويتيح لغرفتي البرلمان العمل بطريقة أكثر فاعلية.