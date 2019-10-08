المنتخب الأمريكي للسيدات يواصل القتال بسبب قضية الأجور

‬واصل المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات كفاحه أمام القضاء حيث تقدمت لاعبات بمذكرة ضد مزاعم الاتحاد المحلي للعبة بأن بعضهن يحصلن على أجور أعلى من الرجال في أحدث حلقة بين الطرفين بشأن عدم المساواة بين الجنسين.

وأقامت كل لاعبات المنتخب الأمريكي، وعددهن 28 لاعبة، دعوى قضائية في مارس آذار ضد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بداعي التمييز على أساس الجنس وتعلقت الشكوى بالأجور وظروف التدريب.

وتوقفت جهود الوساطة بين الطرفين في أغسطس الماضي بعد أسابيع من قول كارلوس كورديرو رئيس الاتحاد الأمريكي إن الاتحاد أنفق على فريق السيدات أكثر من منتخب الرجال في السنوات الأخيرة.

وقبل أسبوع رفض الاتحاد الأمريكي محاولة اتحاد اللاعبات تمثيلهن بشكل جماعي في القضية.

وقالت اللاعبات في المذكرة يوم الاثنين "خاضت لاعبات المنتخب الأمريكي للسيدات خلال الفترة المذكورة مباريات أكثر من (الفريق الأمريكي للرجال) وحصلن على مكافآت أكبر مقابل الانتصارات من بينها الفوز ببطولتين لكأس العالم.