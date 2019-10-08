رئيس الإكوادور يتهم سلفه بمحاولة زعزعة استقرار البلاد

اتهم رئيس الاكوادور لينين مورينو، سلفه الرئيس السابق رفائيل كوريا ورئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بالتخطط لزعزعة استقرار البلاد.



وقال مورينو في خطاب تلفزيوني أمس الاثنين" لقد بدأ مادورو وكوريا خطتهما لزعزعة الاستقرار".



وأضاف أن أعمال النهب والتخريب التي شهدتها البلاد في ظل موجة من الاحتجاجات بسبب الوقود خلال الأيام الماضية تعد دليلا على الجهود لتدمير النظام السياسي الديمقراطي.



وأعلن مورينو أن الإكوادور سوف تنقل حكومتها من العاصمة كيتو إلى مدينة جواياكيل.



ومن المتوقع أن يصل نحو 20 ألف من السكان الأصليين بالأكوادور مدينة كيتو اليوم للاحتجاج على رفع الدعم عن الوقود وعلى التنقيب عن النفط الخام في مناطقهم.



قد أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة 60 يوما. وسوف تستمر المدارس في إغلاق أبوابها اليوم.