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عالم

ماليزيا: حملة المقاطعة لا تؤثر على العلاقات مع الهند

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:27 ص
وزير الخارجية الماليزي
وزير الخارجية الماليزي السيد سيف الدين عبدالله
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قال وزير الخارجية الماليزي السيد سيف الدين عبدالله إن حملة مقاطعة ماليزيا (BoycottMalaysia) التي أطلقها الشعب الهندي مؤخرا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لا تؤثر على سمعة بلاده في المستوى الدولي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن سيف الدين قوله خلال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء: إن الوزارة مطمئنة إلى أن هذه الحملة التي تأتي ردا على خطاب رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد حول قضية جامو وكشمير في الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74 المنعقدة في نيويورك باتت متضائلة.

وأضاف: "لقد قمنا بتحليلها، وأنا واثق من أن هذه الحملة بدأت تتضاءل ويمكن القول إنها غير موجودة اليوم".
وجاء ذلك ردًا على السؤال المطروح خلال جلسة البرلمان حول موقف ماليزيا من حملة BoycottMalaysia التي أطلقها الهنود بعد خطاب الدكتور مهاتير في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا.

كان الدكتور مهاتير قد تطرق في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى قضية جامو وكشمير، ودعا الهند إلى العمل مع باكستان لتسوية هذه القضية.

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