بومبيو يبحث مع راب الملف الإيراني وعدوان تركيا على سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إنه بحث، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني، دومينيك راب الملف الإيراني.



وأضاف مايك بومبيو، خلال تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "ناقشت مع نظيري البريطاني طرق مواجهة نفوذ إيران الخبيث في الشرق الأوسط".



وتابع مايك بومبيو،: "وناقشت أيضًا خطط تركيا لغزوها المحتمل لشمال شرق سوريا".



وبدأت الولايات المتحدة، في وقت سابق من يوم الاثنين، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد تركيا بعواقب اقتصادية وخيمة إذا تعدت حدودها، قائلًا- خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين-: "أبلغت نظيري التركي رجب طيب أردوغان بألا يسمح بإصابة أي جندي أمريكي خلال التوغل التركي في المنطقة العازلة شمال سوريا، وأنه ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا حدث ذلك".