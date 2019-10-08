موراي العائد من إصابة سيشارك في بطولة أستراليا المفتوحة

سيشارك البريطاني أندي مواري في أول بطولة كبرى بعد نحو عام من تعرضه لاصابة في وركه كادت تنهي مسيرته، عندما يخوض بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب في يناير المقبل بحسب ما ذكر المنظمون الثلاثاء.

ويحاول موراي، المصنف اول عالميا سابقا، العودة ببطىء واستعادة لياقته، فتسلق التصنيف العالمي من المركز 503 قبل اسبوع الى المركز 289.

فاز الاسكتلندي البالغ 32 عاما في مباراته الافتتاحية في دورة شنغهاي للماسترز الاثنين، متغلبا على الارجنتيني المتأهل من التصفيات خوان ايغناسيو لونديرو بثلاث مجموعات، وذلك بعد بلوغه ربع نهائي دورة بكين الاسبوع الماضي.

وأشار منظمو البطولة الاسترالية ان موراي الواثق بنفسه أكثر سيشارك في ملبورن في يناير في أولى البطولات الكبرى لعام 2020 "مؤكد: أندي موراي سيعود للمشاركة في بطولة استراليا 2020".

وذكر الموقع الرسمي للبطولة ان موراي "سيشارك في القرعة الرئيسة مع حماية في التصنيف".

وبلغ موراي النهائي خمس مرات في ملبورن، آخرها في 2016، لكنه لم ينجح في رفع اللقب.

وقبل بطولة السنة الحالية، عقد موراي مؤتمرا صحافيا مؤثرا، معلنا وهو يدمع اعتزاله بعد بطولة ويمبلدون لانه لم يعد يحتمل الاوجاع في وركه.