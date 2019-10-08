إسبانيول يقيل مدربه بعد البداية الباهتة للفريق

أعلن نادي إسبانيول الإسباني، مساء أمس الإثنين، إقالة مدرب الفريق الأول دافيد جاييجو بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق الكتالوني منذ بداية الموسم، في الوقت الذي أعلن فيه تعيين بابلو ماتشين خلفا له.



ويقدم إسبانيول نتائج سيئة للغاية منذ بداية الموسم، حيث أنه لم يحقق سوى انتصار وحيد مقابل تعادلين وخمس هزائم، بعد مرور 8 جولات من الليجا، ليحتل المركز الـ19 وقبل الأخير.



ولم يتذوق البلانكي أزول أي انتصار على مدار 4 جولات متتالية، حيث تلقى 3 هزائم، بينما تعادل في مباراة وحيدة.



وجلس جاييجو على مقعد المدير الفني لإسبانيول في يونيو الماضي خلفا لجوان فرانسيسك فيرير (روبي)، وقاد الفريق في 16 مباراة حقق خلالها الفوز في 7 مباريات، مقابل 4 تعادلات و5 هزائم.



كما أعلنت إدارة النادي اختيار بابلو ماتشين ليخلف جاييجو في منصبه حتى 30 يونيو 2021.



وسيتم تقديم ماتشين صباح الثلاثاء داخل ملعب (كورنيلا إل برات)، وذلك بعد أن ظل صاحب الـ44 عامًا بدون فريق منذ أن أقيل من تدريب إشبيلية في مارس الماضي بسبب سوء النتائج.



وسيكون أمام ماتشين نحو أسبوعين للعمل مع فريقه الجديد قبل استئناف الليجا من جديد بسبب فترة التوقف الدولي حاليًا، حيث ستكون مهمته الرسمية الأولى أمام فياريال يوم 20 من الشهر الجاري.