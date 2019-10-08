ارتفاع التدفقات المالية من النفط والغاز في ميزانية النرويج

سجلت النرويج ارتفاعا في صافي التدفقات المالية الناتجة عن الأنشطة النفطية، بحسب ما ذكرته الحكومة في ميزانيتها لعام 2020، الصادرة أمس.

بحسب ما نشرته "بلومبيرج"، إن صافي التدفقات المالية من الأنشطة النفطية في النرويج، أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا، بلغ 245 مليار كرونة في ميزانية عام 2020، مقارنة بـ238 مليار كرونة في ميزانية 2019.

وصافي التدفقات المالية لعام 2019 خُفِّضَ من تقدير سابق بلغ 263 كرونة، في ميزانية 2019 المعدلة التي أُصدِرت في مايو الماضي، بسبب انخفاض تقديرات أسعار النفط والغاز.

وقالت الحكومة "إن النرويج تعتزم خفض الإنفاق العام المقبل من صندوق الثروة السيادي البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم".

وقالت وزارة المالية في مسودة ميزانية 2020، "إنها ستقلص الإنفاق من الصندوق إلى 243.6 مليار كرونة نرويجية العام المقبل من 246.2 مليار كرونة في 2019".