الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم شقيقان من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين عز الدين ويحيى ناصر زين، ومحمد عطية بنات ونجله جمال، بعد تفتيش منازلهم في مدينة الخليل.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل غربا، وفتشت منزل الأسير المحرر ليث العصافرة، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.