ارتفاع احتياطي الصين من الذهب

أظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن احتياطي الصين من الذهب ارتفع للشهر العاشر على التوالي في سبتمبر إلى 62.64 مليون أونصة.



وارتفع احتياطي الذهب، الذي تقدر قيمته بنحو 93 مليار دولار أمريكي، بحوالي 190 ألف أونصة مقارنة بنهاية أغسطس، وفقا للبيانات.



وبدأ البنك المركزي بزيادة احتياطياته من الذهب على أساس شهري ابتداء من ديسمبر عام 2018، وذلك تمشيا مع الاتجاه العالمي المتمثل في زيادة حيازات الذهب من قبل البنوك المركزية.



كما أظهرت البيانات الرسمية أن احتياطي الصين من النقد الأجنبي بلغ 3.0924 تريليون دولار أمريكي فى نهاية سبتمبر، بزيادة 19.7 مليار دولار أمريكي، أو 0.6 بالمائة عن بداية عام 2019.