بورصة هونج كونج تتراجع عن شراء "لندن للأوراق المالية"

أعلنت بورصة هونج كونج للأوراق المالية اليوم الثلاثاء الانسحاب من صفقة الاستحواذ على بورصة لندن للأوراق المالية.

أعلن ذلك تشارلز لي الرئيس التنفيذي لشركة هونج كونج للأوراق المالية والمقاصة في رسالة عبر الإنترنت اليوم، مشيرا إلى عدم تجاوب بورصة لندن مع العرض الذي قدموه.

كانت بورصة هونج كونج قد عرضت 6ر31 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار)، وهو العرض الذي كان موضع تشكك منذ البداية لأن بورصة لندن كانت قد أعلنت اعتزامها شراء شركة خدمات البيانات "رينيتف" من مؤسستي "تومسون رويترز" و"بلاكستون جروب".

وهذا العرض المقدم من بورصة هونج كونج كان يستهدف بورصة لندن فقط وليس الاندماج مع "رينيتف" أيضا.

يذكر أن شركة هونج كونج للأوراق المالية والمقاصة المحدودة تمتلك بورصة هونج كونج للأوراق المالية وعدة أسواق للتعاقدات الآجلة إلى جانب بورصة لندن للمعادن.